EveningStarStatistics

本指标显示了“黄昏之星”模式的统计信息。

在当前交易品种和时段中，在指定的时间段内，显示了“黄昏之星”模式。在指标中使用了 CGraphic, CCurve 和 CAxis 类。

有用的链接: EveningStar 指标, EveningStar EA交易