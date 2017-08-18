代码库部分
EveningStarStatistics - MetaTrader 5脚本

本指标显示了“黄昏之星”模式的统计信息。

 在当前交易品种和时段中，在指定的时间段内，显示了“黄昏之星”模式。在指标中使用了 CGraphic, CCurve 和 CAxis 类。

EveningStarStatistics

有用的链接: EveningStar 指标, EveningStar EA交易

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18571

