EveningStarStatistics

O indicador mostra a estatística do padrão "Evening Star".
"EveningStar" — visualização do número de padrões encontrados no símbolo atual e timeframe no intervalo de datas especificado. Usadas classes CGraphic, CCurve, CAxis.
Links úteis: indicador EveningStar, EA EveningStar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18571
