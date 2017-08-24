CodeBaseSeções
EveningStarStatistics - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
O indicador mostra a estatística do padrão "Evening Star".

 "EveningStar" — visualização do número de padrões encontrados no símbolo atual e timeframe no intervalo de datas especificado. Usadas classes CGraphic, CCurve, CAxis.

EveningStarStatistics

Links úteis: indicador  EveningStar, EA EveningStar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18571

