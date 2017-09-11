EveningStarStatistics

このインジケータは、"イブニングスター" パターンの統計情報を示しています。

指定された期間の現在のシンボルとタイムフレームで見つかった "EveningStar" パターンの数の視覚化をします。 CGraphic、CCurve、および CAxis クラスは、このインジケーターで使用されます。

