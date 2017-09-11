無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EveningStarStatistics - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケータは、"イブニングスター" パターンの統計情報を示しています。
指定された期間の現在のシンボルとタイムフレームで見つかった "EveningStar" パターンの数の視覚化をします。 CGraphic、CCurve、および CAxis クラスは、このインジケーターで使用されます。
有益なリンク: EveningStarインジケーター、 EveningStarEA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18571
