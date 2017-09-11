コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EveningStarStatistics - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1024
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインジケータは、"イブニングスター" パターンの統計情報を示しています。

 指定された期間の現在のシンボルとタイムフレームで見つかった "EveningStar" パターンの数の視覚化をします。 CGraphic、CCurve、および CAxis クラスは、このインジケーターで使用されます。

EveningStarStatistics

有益なリンク: EveningStarインジケーター、 EveningStarEA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18571

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

色付きの背景を持つ再描画チャネル。

Boa_ZigZag Boa_ZigZag

珍しい特性のジグザグ

N Candles v3 N Candles v3

このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。

2つのiMAのクロス 2つのiMAのクロス

2MAのクロスオーバーをベースにしたシンプルなシステム。