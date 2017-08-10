Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Boa_ZigZag - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1038
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: mandor
Zigzag con propiedades poco usuales (al construir, usted define la longitud).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 9.10.2007.
Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18546
Color_PEMA_Digit_HTF
Indicador Color_PEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Color_QEMA_Digit_HTF
Indicador Color_QEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
KiS_max_min_Avg
Canal que se redibuja, implementado con fondo de colorEveningStarStatistics
El indicador muestra las estadísticas del patrón "Evening Star".