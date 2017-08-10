CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Boa_ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1038
Ranking:
(16)
Publicado:
Boa_ZigZag.mq5 (11.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: mandor

Zigzag con propiedades poco usuales (al construir, usted define la longitud).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 9.10.2007.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag


Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18546

Color_PEMA_Digit_HTF Color_PEMA_Digit_HTF

Indicador Color_PEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Color_QEMA_Digit_HTF Color_QEMA_Digit_HTF

Indicador Color_QEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

Canal que se redibuja, implementado con fondo de color

EveningStarStatistics EveningStarStatistics

El indicador muestra las estadísticas del patrón "Evening Star".