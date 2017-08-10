Mira cómo descargar robots gratis
EveningStar - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina):
Para el patrón existen ajustes flexibles.
Ajuste "Gap":
Ajuste "Candle 2 type":
Ajuste "Candle sizes":
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18500
CCheckNewCandle
Clase para controlar la aparición de la velaQEMA_HTF
Indicador QEMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
EveningStar
El asesor EveningStar comercia según el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina). El volumen del lote se calcula como el tanto por ciento del margen libre.XROC2_VG_HTF
Indicador XROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.