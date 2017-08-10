CodeBaseSecciones
Indicadores

EveningStar - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1220
Ranking:
(27)
Publicado:
EveningStar.mq5 (10.2 KB) ver
El indicador muestra el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina):

Indiactor Evening Star

Para el patrón existen ajustes flexibles.

Ajuste "Gap":

Evening Star Gap

Ajuste "Candle 2 type":

Evening Star Candle 2 type

Ajuste "Candle sizes":

Evening Star Candle sizes

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18500

