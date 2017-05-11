CodeBaseSecciones
Session Buy Sell Orders - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1417
(22)
El indicador "Session Buy Sell Orders" muestra en forma de histograma los valores máximo y mínimo de los parámetros:

El indicador se ha construido usando dos búferes con el estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM.

Session Buy Sell Orders

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18113

