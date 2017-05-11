Mira cómo descargar robots gratis
Session Buy Sell Orders - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador "Session Buy Sell Orders" muestra en forma de histograma los valores máximo y mínimo de los parámetros:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Número total de órdenes de compra en el momento actual"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Número total de órdenes de venta en el momento actual"
El indicador se ha construido usando dos búferes con el estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18113
