Custom Moving Average Levels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1152
- Ranking:
-
Publicado:
Indicador Moving Average, con posibilidad de establecer desde el código MQL5 los valores de los niveles.
Un ejemplo de creación de este indicador (se encuentra en la carpeta "catálogo de datos del terminal"\MQL5\Indicators\MyInd\):
... int handle_iMA_Custom; // variable for storing the handle of the iMA indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ... //--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels" handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels", ma_period, ma_shift, ma_method, 100, -100); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
