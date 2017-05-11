CodeBaseSecciones
Indicadores

Custom Moving Average Levels - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Indicador Moving Average, con posibilidad de establecer desde el código MQL5 los valores de los niveles.

Custom Moving Average Levels

Un ejemplo de creación de este indicador (se encuentra en la carpeta "catálogo de datos del terminal"\MQL5\Indicators\MyInd\):

...
int            handle_iMA_Custom;            // variable for storing the handle of the iMA indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels"
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels",
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             100,
                             -100);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

Indicador XFatlXSatlCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Indicador ColorXMUV con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Session Buy Sell Orders Session Buy Sell Orders

En forma de histograma, los valores máximo y mínimo de los parámetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS - "Número total de las órdenes de compra en el momento actual" y SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS - "Número total de las órdenes de venta en el momento actual". Estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM.

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

El sistema comercial Exp_XFatlXSatlCloud está construido sobre la base del cambio de dirección de la tendencia, representado por el indicador XFatlXSatlCloud.