Indikatoren

Session Buy Sell Orders - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Ansichten:
1183
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der "Session Buy Sell Orders" Indikator zeigt den minimalen und den maximalen Wert der Parameter in Form eines Histogramms an:

Der Indikator basiert auf zwei Puffern mit dem Stil DRAW_HISTOGRAM.

Session Buy Sell Orders

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18113

