und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Session Buy Sell Orders - Indikator für den MetaTrader 5
Der "Session Buy Sell Orders" Indikator zeigt den minimalen und den maximalen Wert der Parameter in Form eines Histogramms an:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Gesamtzahl der Kauforders im Moment"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Gesamtzahl der Verkaufsorders im Moment".
Der Indikator basiert auf zwei Puffern mit dem Stil DRAW_HISTOGRAM.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18113
