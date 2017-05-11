CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_XFatlXSatlCloud - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
849
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_XFatlXSatlCloud.mq5 (16.95 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (179.85 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XFatlXSatlCloud.mq5 (19.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El sistema comercial Exp_XFatlXSatlCloud está construido sobre la base del cambio de dirección de la tendencia, representado por el indicador XFatlXSatlCloud. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color de la nube del indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador XFatlXSatlCloud.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18134

Session Buy Sell Orders Session Buy Sell Orders

En forma de histograma, los valores máximo y mínimo de los parámetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS - "Número total de las órdenes de compra en el momento actual" y SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS - "Número total de las órdenes de venta en el momento actual". Estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM.

Custom Moving Average Levels Custom Moving Average Levels

Indicador MA, con posibilidad de establecer desde el código los valores de los niveles.

Color_Spread Color_Spread

El indicador muestra el spread actual con una línea de color.

Init_Sync Init_Sync

La biblioteca sincroniza Init/Deinit de los indicadores