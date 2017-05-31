無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Session Buy Sell Orders（セッション売買注文） - MetaTrader 5のためのインディケータ
"Session Buy Sell Orders"指標は、以下のパラメータの最大値と最小値をヒストグラムの形式で表示します。
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "the total number of current buy orders"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "the total number of current sell orders".
DRAW_HISTOGRAM描画スタイルで2つのバッファを使って描画された指標です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18113
