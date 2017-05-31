コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Session Buy Sell Orders（セッション売買注文） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov
ビュー:
1251
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
"Session Buy Sell Orders"指標は、以下のパラメータの最大値と最小値をヒストグラムの形式で表示します。

DRAW_HISTOGRAM描画スタイルで2つのバッファを使って描画された指標です。

Session Buy Sell Orders（セッション売買注文）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18113

