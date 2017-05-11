CodeBaseSecciones
Color_Spread - indicador para MetaTrader 5

Autor real: SelfTraders

El indicador muestra el spread actual con una línea de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.03.2015.

Fig.1 Indicador Color_Spread

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18135

