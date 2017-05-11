Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XFatlXSatlCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 895
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XFatlXSatlCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XFatlXSatlCloud.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XFatlXSatlCloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18093
Indicador ColorXMUV con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Average True Range (digital)
Los valores del indicador Average True Range (ATR) de otros marcos temporales se muestran como texto en el gráfico en forma digital.
Indicador MA, con posibilidad de establecer desde el código los valores de los niveles.Session Buy Sell Orders
En forma de histograma, los valores máximo y mínimo de los parámetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS - "Número total de las órdenes de compra en el momento actual" y SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS - "Número total de las órdenes de venta en el momento actual". Estilo de construcción DRAW_HISTOGRAM.