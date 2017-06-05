代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

买入卖出订单会话 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1998
等级:
(22)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

"买入卖出订单会话"指标使用柱形图的形式显示了以下参数的最大值和最小值:

指标使用两个缓冲区，以 DRAW_HISTOGRAM 画图风格画出。

买入卖出订单会话

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18113

自定义移动平均水平 自定义移动平均水平

这是一个移动平均指标，可以在代码中指定两个水平值。

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFatlXSatlCloud 指标。

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Exp_XFatlXSatlCloud 交易系统是基于 XFatlXSatlCloud 指标显示的趋势改变的。

Color_Spread Color_Spread

本指标使用彩色线显示当前的点差。