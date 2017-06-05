请观看如何免费下载自动交易
"买入卖出订单会话"指标使用柱形图的形式显示了以下参数的最大值和最小值:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "当前买入订单的总数"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "当前卖出订单的总数".
指标使用两个缓冲区，以 DRAW_HISTOGRAM 画图风格画出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18113
