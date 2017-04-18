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Индикаторы

Session Buy Sell Orders - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2777
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор "Session Buy Sell Orders" показывает в виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров:

Индикатор построен на двух буферах со стилем построения DRAW_HISTOGRAM.

Session Buy Sell Orders

Custom Moving Average Levels Custom Moving Average Levels

Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.

Average True Range (digital) Average True Range (digital)

Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.