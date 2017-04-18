Session Buy Sell Orders

Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.

Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.

Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.