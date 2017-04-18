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Session Buy Sell Orders - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Session Buy Sell Orders" показывает в виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент".
Индикатор построен на двух буферах со стилем построения DRAW_HISTOGRAM.
Индикатор MA, для которого можно из кода задавать значения двух уровней.Average True Range (digital)
Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.ColorXMUV_HTF
Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.