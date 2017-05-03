CodeBaseSeções
Session Buy Sell Orders - indicador para MetaTrader 5

O indicador "Session Buy Sell Orders" exibe como gráfico de colunas os valores máximos e mínimos dos parâmetros:

Indicador construído em dois buffers com estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM.

Session Buy Sell Orders

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18113

