Session Buy Sell Orders - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador "Session Buy Sell Orders" exibe como gráfico de colunas os valores máximos e mínimos dos parâmetros:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Número total de ordens atual para compra"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Número total de ordens atual para venda".
Indicador construído em dois buffers com estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18113
