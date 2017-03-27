Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
e_RP_250 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 859
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — avals8, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Asesor Experto a base del indicador "RPoint". Marcado (layout) del gráfico con la reversa de X puntos. Zigzag de calidad a base de HiLo.
Fig. 1. Indicador RPoint
Resultados para medio año en H3 con ajustes predefinidos en USDJPY:
y en EURUSD:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17787
SignalMAAboveBelow
Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador Moving Average.Nevalyashka3_1
Asesor Experto «Tentetieso».
NUp1Down
Estrategia: N barras hacia arriba y una hacia abajo. Trailing. Cálculo del lote como porcentaje del riesgo a base del margen libre.Vidya zone
Indicador de las zonas VIDYA con el uso de 3 tipos de precios para los cálculos.