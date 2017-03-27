CodeBaseSecciones
e_RP_250 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
859
(25)
e_RP_250.mq5 (24.17 KB)
Autor de la idea — avals8autor del código mq5 — barabashkakvn

Asesor Experto a base del indicador "RPoint". Marcado (layout) del gráfico con la reversa de X puntos. Zigzag de calidad a base de HiLo.

Fig. 1. Indicador RPoint

Resultados para medio año en H3 con ajustes predefinidos en USDJPY:

e_RP_250 USDJPY

y en EURUSD:

e_RP_250 EURUSD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17787

SignalMAAboveBelow SignalMAAboveBelow

Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador Moving Average.

Nevalyashka3_1 Nevalyashka3_1

Asesor Experto «Tentetieso».

NUp1Down NUp1Down

Estrategia: N barras hacia arriba y una hacia abajo. Trailing. Cálculo del lote como porcentaje del riesgo a base del margen libre.

Vidya zone Vidya zone

Indicador de las zonas VIDYA con el uso de 3 tipos de precios para los cálculos.