Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SignalMAAboveBelow - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 916
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
¡ATENCIÓN! El archivo del módulo de señales se debe colocar en "Carpeta de datos"\MQL5\Include\Expert\Signal\". La manera más fácil es la siguiente: en la ventana de la búsqueda del editor MetaEditor (arriba a la derecha), hay que introducir "SignalMAAboveBelow" y luego seguir la instrucción: Cómo descargar gratis los robots comerciales de la Librería MetaTrader 4/5?
El módulo de señales comerciales "SignalMAAboveBelow.mqh" a base del módulo de señales del indicador Moving Average genera sólo un tipo de la señal: el precio superior o inferior a Moving Average.
Señales:
- Señal "BUY" — precio por encima de Moving Average
- Señal "SELL" — precio por debajo de Moving Average
Parámetros del módulo de señales:
- Reverse, bool, false — reversa de la señal: las señales "BUY" y "SELL" se alternan
- PeriodMA, int, 12, — período de promediación
- Shift, int, 0 — desplazamiento del indicador horizontalmente
- Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — tipo de suavizado
- Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — tipo del precio
A base de esta señal, los EAs se crean usando el Asistente MQL4/MQL5 - MetaEditor. Si necesita esta señal, búsquela por el nombre "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17784
Asesor Experto «Tentetieso».MACD
Implementación del patrón MACD “Continuación de la tendencia”.