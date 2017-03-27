CodeBaseSecciones
SignalMAAboveBelow - librería para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
916
Ranking:
(29)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow.mqh (19.21 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

¡ATENCIÓN! El archivo del módulo de señales se debe colocar en "Carpeta de datos"\MQL5\Include\Expert\Signal\". La manera más fácil es la siguiente: en la ventana de la búsqueda del editor MetaEditor (arriba a la derecha), hay que introducir "SignalMAAboveBelow" y luego seguir la instrucción: Cómo descargar gratis los robots comerciales de la Librería MetaTrader 4/5?

El módulo de señales comerciales "SignalMAAboveBelow.mqh" a base del módulo de señales del indicador Moving Average genera sólo un tipo de la señal: el precio superior o inferior a Moving Average.

SignalMAAboveBelow

Señales:

  • Señal "BUY" — precio por encima de Moving Average 
  • Señal "SELL" — precio por debajo de Moving Average

Parámetros del módulo de señales:

  • Reverse, bool, false — reversa de la señal: las señales "BUY" y "SELL" se alternan
  • PeriodMA, int, 12, — período de promediación
  • Shift, int, 0 — desplazamiento del indicador horizontalmente 
  • Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — tipo de suavizado 
  • Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — tipo del precio

A base de esta señal, los EAs se crean usando el Asistente MQL4/MQL5 - MetaEditor. Si necesita esta señal, búsquela por el nombre "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":

SignalMAAboveBelow wizard

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17784

