Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RPoint - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3598
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Aborigen
Разметка графика реверсом в X-поинтов. Это качественный зигзаг на основе HiLo.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.10.2007.
Рис.1 Индикатор RPoint
Trend Lines Crossing
Индикатор "собирает" информацию о трендовых линиях, построенных на текущем графике, выводит цены линий на последнем (формирующемся) баре, а также по выбору трейдера либо подаёт звуковые сигналы, либо выводит алерты при пересечении ценой трендовой линии.Exp_ColorSchaffTrendCycle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorSchaffTrendCycle.
KositBablo10
Советник, с которым Александр Прищенко (Crucian) учавствовал в Automated Trading Championship 2012.ytg_MA_TF
Скользящая средняя с выбором TF.