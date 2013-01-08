Реальный автор:

Aborigen

Разметка графика реверсом в X-поинтов. Это качественный зигзаг на основе HiLo.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.10.2007.

Рис.1 Индикатор RPoint