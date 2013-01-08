CodeBaseРазделы
Индикаторы

RPoint - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3598
(21)
Реальный автор:

Aborigen

Разметка графика реверсом в X-поинтов. Это качественный зигзаг на основе HiLo.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  28.10.2007.  

Рис.1 Индикатор RPoint

Рис.1 Индикатор RPoint 

