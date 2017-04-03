und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
e_RP_250 - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 829
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — avals8, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA nach dem Indikator "RPoint". Die Markierung des Charts von der Umsteuerung in X-points. Der qualitative Zickzack aufgrund HiLo.
Abb.1 Der Indikator RPoint
Die Ergebnisse für ein halbes Jahr auf der Timeframe H3 mit den standardmäßigen Einstellungen auf USDJPY:
und auf EURUSD:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17787
Das Modul der Handelssignale aufgrund des Signalemoduls des Indikators Moving Average.Nevalyashka3_1
Der EA "Nevalyashka".
Die Strategie: N-Bars nach oben und ein nach unten. Trailing. Die Berechnung des Lotes in Prozenten des Risikos von der Marge.JuiceZ_HTF
Der Indikator JuiceZ mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.