Expert Advisors

e_RP_250 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
829
(25)
Der Autor der Idee — avals8Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn

Der EA nach dem Indikator "RPoint". Die Markierung des Charts von der Umsteuerung in X-points. Der qualitative Zickzack aufgrund HiLo.

Abb.1 Der Indikator RPoint

Abb.1 Der Indikator RPoint 

Die Ergebnisse für ein halbes Jahr auf der Timeframe H3 mit den standardmäßigen Einstellungen auf USDJPY:

e_RP_250 USDJPY

und auf EURUSD:

e_RP_250 EURUSD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17787

