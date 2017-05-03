请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
e_RP_250 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1367
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — avals8, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
基于RPoint 指标的 EA交易. X-points 反转的图表布局. 基于最高价和最低价的高质量之字转向。
图1 RPoint 指标
使用默认设置在 USDJPY H3 时段上6个月的测试结果:
在 EURUSD:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17787
