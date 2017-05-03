代码库部分
e_RP_250 - MetaTrader 5EA

avals81 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1367
等级:
(25)
已发布:
已更新:
e_RP_250.mq5 (24.17 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 — avals8MQL5 代码的作者 — barabashkakvn

基于RPoint 指标的 EA交易. X-points 反转的图表布局. 基于最高价和最低价的高质量之字转向。

图1 RPoint 指标

使用默认设置在 USDJPY H3 时段上6个月的测试结果:

e_RP_250 USDJPY

在 EURUSD:

e_RP_250 EURUSD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17787

