Es la media móvil con el período dinámico de promediación (VIDYA), con el uso de 3 precios en los cálculos: high, low y medio.

No obstante, si se utiliza el indicador regular VIDYA, en su zona de acción hay errores debido a diferentes impulsos para diferentes precios en las mismas barras. Para solucionar este problema, esta versión introduce el cálculo modificado del indicador que previene este error y produce resultados lógicos.



Principalmente, el indicador está diseñado para ser usado en el modo de la ruptura. Es decir, si el precio se encuentra dentro de la zona, entonces no hay señales para la negociación, y cuando el precio sale fuera de los límites del intervalo, es necesario considerar la posibilidad de la transacción. Esta versión contiene adicionalmente una línea media que cambia su color dependiendo de dos línea exteriores. Si los colores exteriores son los mismos, la línea media adquiere este mismo color. De lo contrario, se colorea en un color neutral. De esta manera, se puede evaluar la tendencia general.



