e_RP_250 - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1313
Autor da ideia — avals8, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Expert Advisor de acordo com o indicador "RPoint". Layout de gráfico usando reversão em X pontos. ZigZag de qualidade com base no HiLo.
Fig.1 Indicador RPoint
Resultados durante seis meses em USDJPY, timeframe H3:
e em EURUSD:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17787
