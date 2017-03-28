CodeBaseSeções
Vladimir Karputov
1313
(25)
Autor da ideia — avals8, autor do código mq5 — barabashkakvn

Expert Advisor de acordo com o indicador "RPoint". Layout de gráfico usando reversão em X pontos. ZigZag de qualidade com base no HiLo.

Fig. 1 Indicador RPoint

Resultados durante seis meses em USDJPY, timeframe H3:

e_RP_250 USDJPY

e em EURUSD:

e_RP_250 EURUSD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17787

