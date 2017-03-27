Mira cómo descargar robots gratis
NUp1Down - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 883
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Estrategia: N barras hacia arriba y una hacia abajo. Trailing. Cálculo del lote como porcentaje del riesgo a base del margen libre.
Ejemplos:
Si esta condición se cumple, abrimos la posición Sell.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17794
