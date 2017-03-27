CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

NUp1Down - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
883
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
NUp1Down.mq5 (21.71 KB) ver
Estrategia: N barras hacia arriba y una hacia abajo. Trailing. Cálculo del lote como porcentaje del riesgo a base del margen libre.

Ejemplos:

NUp1Down_1 NUp1Down_2 NUp1Down_3 

Si esta condición se cumple, abrimos la posición Sell.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17794

