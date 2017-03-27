Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Nevalyashka3_1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1163
Autor de la idea — Sergey, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La ventaja de este EA consiste en que se mueve con seguridad en la dirección positiva. La desventajas principal es la reducción (drawdown).
La idea es la siguiente: tradeamos en EURUSD. En promedio, durante el 90% de días, el precio cambia por más de 60 puntos. Para una semana, el volumen excede 200 en 90% de casos.
De esta manera, tenemos el crecimiento medio durante tres días enteros a la semana. La «turbulencia» semanal es mínima.
La estrategia es la siguiente: Stop Loss se establece en 60+10 puntos (para no capturar el precio una vez más, añadimos +10 puntos al precio), Take Profit se establece en 190 (200 — 10 por el spread y distancia mínima hasta la transacción).
Se abre el lote con Stop Loss y Take Profit (70/190). Luego, la orden se arrastra por 10 cada 10 pips (en caso de la reversa, eso garantiza que la orden Stop siempre estará en el valle/pico del precio semanal. Como resultado, la orden será cerrada durante la semana).
En conclusión, cada semana y media debe traer teóricamente un beneficio equivalente al volumen semanal medio (200).
Según los resultados de la optimización en EURUSD M5, de 2016.01.01 a 2017.03.02, depósito inicial igual a 10000 (los parámetros obtenidos ya están escritos en el EA):
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17774
