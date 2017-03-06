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e_RP_250 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- 1899
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Автор идеи — avals8, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.
Рис.1 Индикатор RPoint
Результаты за полгода на таймфрейме H3 c настройками по умолчанию на USDJPY:
и на EURUSD:
NUp1Down
Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.DoubleMA Crossover EA
Trailing, отложенные ордера. Сигналы от двух индикаторов (Moving Average, MA). Торговля только в определённый промежуток суток.
SignalMAAboveBelow
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.Nevalyashka3_1
Советник "Неваляшка".