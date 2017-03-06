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e_RP_250 - эксперт для MetaTrader 5

avals81 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1899
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиavals8, автор кода mq5barabashkakvn.

Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.

Рис.1 Индикатор RPoint

Рис.1 Индикатор RPoint

Результаты за полгода на таймфрейме H3 c настройками по умолчанию на USDJPY:

e_RP_250 USDJPY

и‌ на EURUSD:

e_RP_250 EURUSD

NUp1Down NUp1Down

Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

Trailing, отложенные ордера. Сигналы от двух индикаторов (Moving Average, MA). Торговля только в определённый промежуток суток.

SignalMAAboveBelow SignalMAAboveBelow

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.

Nevalyashka3_1 Nevalyashka3_1

Советник "Неваляшка".