e_RP_250 - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
- ビュー:
- 751
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者 — avals8、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
RPoint指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。Xポイント反転のチャートレイアウトです。HiLoに基づいた高品質ジグザグです。
図1 RPoint指標
デフォルト設定、USDJPY、H3時間枠、6ヶ月間の結果：
EURUSD：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17787
