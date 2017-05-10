移動平均指標シグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。

戦略：Nバー上がって1バー下がる。トレーリング。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJuiceZ指標です。