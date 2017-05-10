コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

e_RP_250 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
751
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
e_RP_250.mq5 (24.17 KB) ビュー
アイディアの著者 — avals8MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

RPoint指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。Xポイント反転のチャートレイアウトです。HiLoに基づいた高品質ジグザグです。

図1　RPoint指標

デフォルト設定、USDJPY、H3時間枠、6ヶ月間の結果：

e_RP_250 USDJPY

EURUSD：

e_RP_250 EURUSD

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17787

