UmnickTrader

Autor de la idea - Victor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Implementación del Asesor Experto adaptable UmnickTrade en MQL5.

Comentarios del autor de la idea:

Teoría General del Trading (TGT): Para sacar el beneficio, hay que tradear con su propia función sincronizándola con el mercado. En el EA adjunto se demuestran los principios elementales del uso de la TGT y de la adaptación al mercado. Durante la creación de los algoritmos adaptables se usaba la tecnología del Cerebro Digital (CD) cuyos componentes están protegidos con dos patentes de la Federación de Rusia: №2257611 y №2295763. Hay sólo un parámetro de optimización: StopBase. Todas las posiciones se abren por el mercado. Se cierran por el Límite y el Stop.

Resultado de la prueba en EURUSD, M30 de 2017.06.09 a 2018.02.10: