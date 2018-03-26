Pon "Me gusta" y sigue las noticias
UmnickTrader - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 713
-
Autor de la idea - Victor, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Implementación del Asesor Experto adaptable UmnickTrade en MQL5.
Comentarios del autor de la idea:
Teoría General del Trading (TGT): Para sacar el beneficio, hay que tradear con su propia función sincronizándola con el mercado.
En el EA adjunto se demuestran los principios elementales del uso de la TGT y de la adaptación al mercado. Durante la creación de los algoritmos adaptables se usaba la tecnología del Cerebro Digital (CD) cuyos componentes están protegidos con dos patentes de la Federación de Rusia: №2257611 y №2295763.
Hay sólo un parámetro de optimización: StopBase.
Todas las posiciones se abren por el mercado. Se cierran por el Límite y el Stop.
Resultado de la prueba en EURUSD, M30 de 2017.06.09 a 2018.02.10:
