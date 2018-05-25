UmnickTrader

Autor da ideia - Victor, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Implementação MQL5 do Expert Advisor adaptativo UmnickTrade.

Segundo o autor da ideia:

Teoria Geral do Comércio: Para obter lucro, você deve negociar mediante sua própria função, sincronizando-a com o mercado.

O Expert Advisor em anexo mostra os princípios mais simples de uso da Teoria Geral do Comércio e da adaptação ao mercado. Na criação dos algoritmos de negociação adaptativos, foi utilizada a tecnologia Cérebro Digital, cujos componentes são protegidos por duas patentes de RF: №2257611 e №2295763.

StopBase é o único parâmetro a ser otimizado.

Todas as posições são abertas a mercado. Fechamento apenas segundo limit e stop.