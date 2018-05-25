UmnickTrader

Participe de nossa página de fãs
Autor da ideia - Victor, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Implementação MQL5 do Expert Advisor adaptativo UmnickTrade.
Segundo o autor da ideia:
Teoria Geral do Comércio: Para obter lucro, você deve negociar mediante sua própria função, sincronizando-a com o mercado.
O Expert Advisor em anexo mostra os princípios mais simples de uso da Teoria Geral do Comércio e da adaptação ao mercado. Na criação dos algoritmos de negociação adaptativos, foi utilizada a tecnologia Cérebro Digital, cujos componentes são protegidos por duas patentes de RF: №2257611 e №2295763.
StopBase é o único parâmetro a ser otimizado.
Todas as posições são abertas a mercado. Fechamento apenas segundo limit e stop.
O resultado do teste para EURUSD, M30 de 2017.06.09 a 2018.02.10:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17561
