UmnickTrader - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 697
-
アイディアの著者: Victor、MQ5コードの著者: barabashkakvn
適応UmnickTradeエキスパートアドバイザーのMQL5用の実装です。
アイデアの著者からの説明は下記のとおりです。
一般的な取引理論（GTT）: 利益を得るためには、自分の機能を市場と調和させます。
付属のエキスパートアドバイザーは、GTTの最も単純な原則と市場への調整を特色としています。適応アルゴリズムの作成にはデジタル脳（DB）技術が使用されました。DB技術のコンポーネントは、ロシア連邦で発行された2つの特許（No 2257611とNo 2295763）によって保護されています。
EAには1つの最適化可能のパラメータ（StopBase）があります。
すべてのポジションは成行注文で開かれます。ポジションはリミット注文とストップ注文によってのみ決済されます。
EURUSD、M30、2017.06.09 - 2018.02.10のテスト結果
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17561
カオスゾーン指標は、2つのビルウィリアムズ指標（Accelerator OscillatorとAwesome Oscillator）の組み合わせです。EMAレベル
この指標は、ストップロスでの価格の追跡を急いでいるのではなく、反対方向のトレンド変化に気づいたときにのみ、提案されたストップロスを調整します。そうすることで、トレンド中にレベルをそのまま維持し、トレンドの変化があると見なされるときにはそれを調整して、トレンドで可能性のある鞭打ちで生き残るためのより大きな「余裕」を与えます。また、トレンドが推測されるので、何をすべきかを決めるのを容易にするために、トレンドがある期間は異なる色で表示されます。
MACDシグナルを取引するエキスパートアドバイザーです。CFDや先物取引の取引を好む人のために。