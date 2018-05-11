UmnickTrader

アイディアの著者: Victor、MQ5コードの著者: barabashkakvn

適応UmnickTradeエキスパートアドバイザーのMQL5用の実装です。

アイデアの著者からの説明は下記のとおりです。

一般的な取引理論（GTT）: 利益を得るためには、自分の機能を市場と調和させます。

付属のエキスパートアドバイザーは、GTTの最も単純な原則と市場への調整を特色としています。適応アルゴリズムの作成にはデジタル脳（DB）技術が使用されました。DB技術のコンポーネントは、ロシア連邦で発行された2つの特許（No 2257611とNo 2295763）によって保護されています。

EAには1つの最適化可能のパラメータ（StopBase）があります。

すべてのポジションは成行注文で開かれます。ポジションはリミット注文とストップ注文によってのみ決済されます。