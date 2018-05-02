CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

UmnickTrader - Experte für den MetaTrader 5

VictorArt | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
935
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee: Victor, MQL5-Autor: barabashkakvn.

Die MQL5-Umsetzung des adaptiven UmnickTrade Expert Advisor.

Erklärung des Autors der Idee:

Allgemeine Theorie des Handels (GTT): Um Profit zu machen, handeln Sie Ihre eigene Funktion synchron mit dem Markt.

Der beigefügte Expert Advisor zeichnet sich durch die einfachsten Prinzipien der GTT und der Anpassung an den Markt aus. Die Digital Brain (DB)-Technologie wurde bei der Entwicklung adaptiver Algorithmen eingesetzt. Die Komponenten der DB-Technologie sind durch zwei in der Russischen Föderation erteilte Patente geschützt: Nr. 2257611 und Nr. 2295763.

Der EA hat einen optimierbaren Parameter: StopBase.

Alle Positionen werden vom Markt eröffnet. Positionen werden nur durch Limit- und Stop-Orders geschlossen.

Testergebnisse zu EURUSD, M30, von 2017.06.09 bis 2018.02.10:

UmnickTrader

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17561

Lot-Berechnung - Risikomanagement Lot-Berechnung - Risikomanagement

Mit diesem Hilfsmittel können Sie die korrekte Lotgröße der nächsten Position berechnen, indem Sie einige einfache Regeln für die Geldverwaltung befolgen.

Chaos zone Chaos zone

Der Indikator Chaos zone, der eine Kombination aus zwei Indikatoren von Bill Williams ist: Accelerator Oscillator und Awesome Oscillator.

MACDSimpleReshetov MACDSimpleReshetov

Ein Expert Advisor handelnd mit MACD-Signalen. Für diejenigen, die den Handel mit CFDs und Futures bevorzugen.

Pipsover 2 Pipsover 2

Der Expert Advisor arbeitet auf Basis der Indikatoren iChaikin (Chaikin Oscillator) und iMA (Moving Average, MA).