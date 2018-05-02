UmnickTrader

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Autor der Idee: Victor, MQL5-Autor: barabashkakvn.
Die MQL5-Umsetzung des adaptiven UmnickTrade Expert Advisor.
Erklärung des Autors der Idee:
Allgemeine Theorie des Handels (GTT): Um Profit zu machen, handeln Sie Ihre eigene Funktion synchron mit dem Markt.
Der beigefügte Expert Advisor zeichnet sich durch die einfachsten Prinzipien der GTT und der Anpassung an den Markt aus. Die Digital Brain (DB)-Technologie wurde bei der Entwicklung adaptiver Algorithmen eingesetzt. Die Komponenten der DB-Technologie sind durch zwei in der Russischen Föderation erteilte Patente geschützt: Nr. 2257611 und Nr. 2295763.
Der EA hat einen optimierbaren Parameter: StopBase.
Alle Positionen werden vom Markt eröffnet. Positionen werden nur durch Limit- und Stop-Orders geschlossen.
Testergebnisse zu EURUSD, M30, von 2017.06.09 bis 2018.02.10:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17561
