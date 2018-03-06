Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DSL - TEMA MACD - indicador para MetaTrader 5
Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD.
En esta versión se utiliza:
- para el cálculo del MACD se usa la TEMA (media móvil exponencial triple) en vez de la EMA.
- la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de una línea, se usan dos. De esta manera, se introducen los niveles y líneas adicionales. En comparación con la versión clásica del indicador, él evita mejor las señales falsas, y puede usarse en la detección de las reversas a corto plazo.
En combinación, se obtienen los resultados más rápidos en comparación con el uso del MACD habitual, e incluso con el uso de DSL - DEMA MACD. Todos eso hace que el indicador sea más conveniente para las tecnologías del scalping.
