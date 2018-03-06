Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD, en el que en vez de la EMA se usa la DEMA (media móvil exponencial doble) para el cálculo. Además, en el indicador se usa la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de usar una línea, se usan dos. De esta manera, se introducen los niveles y líneas adicionales. En comparación con la versión clásica del indicador, él evita mejor las señales falsas, y puede usarse en la detección de las reversas a corto plazo.

Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado. Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.