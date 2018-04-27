UmnickTrader

思路来自: Victor, mq5 代码作者: barabashkakvn。

自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。

思路作者的解释:

常规交易理论 (General Theory of Trading - GTT): 为了赚钱，令自己的功能与市场同步进行交易。

随附的智能交易系统拥有最简单的 GTT 原则和市场调整功能。 利用数字大脑 (The Digital Brain - DB) 技术创建自适应算法。 DB 技术组件受俄罗斯联邦颁发的两项专利保护: 第 2257611 号和第 2295763 号。

EA 有一个可优化的参数: StopBase。

所有仓位都由市价开仓。 持仓仅由止盈和止损平仓。