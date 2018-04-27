代码库部分
EA

UmnickTrader - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
1491
(19)
思路来自: Victor, mq5 代码作者: barabashkakvn

自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。

思路作者的解释:

常规交易理论 (General Theory of Trading - GTT): 为了赚钱，令自己的功能与市场同步进行交易。

随附的智能交易系统拥有最简单的 GTT 原则和市场调整功能。 利用数字大脑 (The Digital Brain - DB) 技术创建自适应算法。 DB 技术组件受俄罗斯联邦颁发的两项专利保护: 第 2257611 号和第 2295763 号。

EA 有一个可优化的参数: StopBase。

所有仓位都由市价开仓。 持仓仅由止盈和止损平仓。

测试结果 EURUSD, M30, 自 2017.06.09 至 2018.02.10:

UmnickTrader

混沌区域 混沌区域

混沌区域(Chaos zone)指标是两个比尔.威廉姆指标的结合: 加速振荡指标（Accelerator Oscillator）和动量振荡指标（Awesome Oscillator）。

EMA 水平 EMA 水平

不遵循根据价格紧急止损，这个指标会在接到趋势向相反方向改变的通知时调整止损。通过这种方式，在趋势正确时水平不会有变化，如果“看到”有可能有趋势的变化，水平会有所变化并且会提供更大“空间”以保证能在趋势波动的时候生存下来。另外，因为它会评估趋势，这个指标会在有趋势变化的区间显示不同的颜色，这样可以更容易决定去做什么。

MACDSimpleReshetov MACDSimpleReshetov

交易 MACD 信号的智能交易系统。 为那些更喜欢交易差价合约和期货品种的人。

Pipsover 2 Pipsover 2

智能交易系统基于 iChaikin (Chaikin 振荡器) 和 iMA (移动均线，MA) 指标进行工作。