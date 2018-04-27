加入我们粉丝页
UmnickTrader - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1491
思路来自: Victor, mq5 代码作者: barabashkakvn。
自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。
思路作者的解释:
常规交易理论 (General Theory of Trading - GTT): 为了赚钱，令自己的功能与市场同步进行交易。
随附的智能交易系统拥有最简单的 GTT 原则和市场调整功能。 利用数字大脑 (The Digital Brain - DB) 技术创建自适应算法。 DB 技术组件受俄罗斯联邦颁发的两项专利保护: 第 2257611 号和第 2295763 号。
EA 有一个可优化的参数: StopBase。
所有仓位都由市价开仓。 持仓仅由止盈和止损平仓。
测试结果 EURUSD, M30, 自 2017.06.09 至 2018.02.10:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17561
