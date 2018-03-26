Es el indicador mejorado a base del Kalman Bands que originalmente fue creado por Igor Durkin. Los valores son los mismos que tiene la versión para MetaTrader 4, pero aquí se utilizan adicionalmente las posibilidades que no figuraban en la versión anterior de la plataforma.

Los niveles fijos de sobrecompra y sobreventa no se utilizan en la versión DSL del indicador Williams' Percent Range. Se utiliza un cierto cálculo dinámico de estos niveles (líneas de señal discontinuas). Eso hace que el indicador sea más sensible respecto a los cambios en el mercado y a los períodos de alta volatilidad.

La versión DS del Estocástico no utiliza la MA de una manera clásica para recibir la señal. En vez de eso, las líneas de señal se calculan dependiendo de los valores del estocástico. De esta manera, disponemos de dos cosas útiles: una línea de señal y los niveles que se puede utilizar para estimar la sobrecompra y sobreventa.