Nonlinear Kalman filter - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 972
Ranking:
-
Publicado:
Uno de los indicadores creado por John Ehlers.
Ehlers fue el mejor quien lo describió:
John Ehlers:
- Tomamos EMA del precio (el mejor es el Filtro de tres polos).
- Calculamos la distancia (delta) entre el precio y su EMA.
- Tomamos EMA de la delta (o el Filtro de tres polos):
- El suavizado permitirá disminuir los movimientos caóticos del gráfico de precios.
- Idealmente, el suavizado no introduce un retardo significante, ya que la delta se corrige de acuerdo con la tendencia.
- Añadimos la delta suavizada a la EMA para obtener la curva con un retardo nulo.
- Añadimos 2*(delta suavizada) a la EMA para la línea suavizada de la previsión.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20028
