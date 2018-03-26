CodeBaseSecciones
Indicadores

Kalman bands - indicador para MetaTrader 5

Igor Durkin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
794
Ranking:
(16)
Publicado:
Kalman bands.mq5 (10.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es el indicador mejorado a base del Kalman Bands que originalmente fue creado por el usuario Igor Durkin. Los valores son los mismos que tiene la versión para MetaTrader 4, pero aquí se utilizan adicionalmente las posibilidades que no figuraban en la versión anterior de la plataforma. 

Para ver el indicador original, siga el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/forum/175037/page46

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20027

