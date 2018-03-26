Es el indicador mejorado a base del Kalman Bands que originalmente fue creado por el usuario Igor Durkin. Los valores son los mismos que tiene la versión para MetaTrader 4, pero aquí se utilizan adicionalmente las posibilidades que no figuraban en la versión anterior de la plataforma.



Para ver el indicador original, siga el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/forum/175037/page46