Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Kalman bands - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 794
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es el indicador mejorado a base del Kalman Bands que originalmente fue creado por el usuario Igor Durkin. Los valores son los mismos que tiene la versión para MetaTrader 4, pero aquí se utilizan adicionalmente las posibilidades que no figuraban en la versión anterior de la plataforma.
Para ver el indicador original, siga el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/forum/175037/page46
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20027
Implementación del Asesor Experto adaptable UmnickTrade en MQL5.DSL - TEMA MACD
Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD, en el que en vez de la EMA se usa la TEMA (media móvil exponencial triple) para el cálculo. Además, en el indicador se usa la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de usar una línea, se usan dos.
Es uno de los filtros no lineales de Kalman siendo uno de los indicadores creado por John Ehlers.DSL - WPR
Los niveles fijos de sobrecompra y sobreventa no se utilizan en la versión DSL del indicador Williams' Percent Range. Se utiliza un cierto cálculo dinámico de estos niveles (líneas de señal discontinuas). Eso hace que el indicador sea más sensible respecto a los cambios en el mercado y a los períodos de alta volatilidad.