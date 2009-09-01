Общая Теория Торговли (ОТТ): Для извлечения прибыли, следует торговать собственную функцию, синхронизируя её с рынком.



В приложенном советнике, демонстрируются простейшие принципы использования ОТТ и адаптации к рынку.



При создании адаптивных алгоритмов торговли, использовалась технология Цифрового Мозга (ЦМ), компоненты которой защищены 2-мя патентами РФ: №2257611 и №2295763.





Оптимизируемый параметр всего один: StopBase.

Все позиции открываются по рынку.

Закрытие только по лимит и стоп.



Данный советник проверялся только в тестере МТ4. В торговле на демо и реальных счетах не использовался, т.е. в нём могут быть ошибки. Советник следует использовать как пример, но не для реальной торговли.



Период оптимизации 2009.01.02-2009.04.01.



Результат тестирования:



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 4 Часа (H4) 2009.01.02 08:00 - 2009.08.31 00:00 (2009.01.01 - 2009.09.01)

Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры StopBase=0.017; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1;



Баров в истории 2026 Смоделировано тиков 8150452 Качество моделирования 90.00%

Ошибки рассогласования графиков 5



Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 8551.80 Общая прибыль 20380.10 Общий убыток -11828.30

Прибыльность 1.72 Матожидание выигрыша 174.53

Абсолютная просадка 5877.30 Максимальная просадка 6079.30 (59.59%) Относительная просадка 59.59% (6079.30)



Всего сделок 49 Короткие позиции (% выигравших) 17 (82.35%) Длинные позиции (% выигравших) 32 (90.63%)

Прибыльные сделки (% от всех) 43 (87.76%) Убыточные сделки (% от всех) 6 (12.24%)

Самая большая прибыльная сделка 823.00 убыточная сделка -2158.00

Средняя прибыльная сделка 473.96 убыточная сделка -1971.38

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 14 (8751.70) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2158.00)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8751.70 (14) непрерывный убыток (число проигрышей) -2158.00 (1)

Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 1





