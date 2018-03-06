CodeBaseSecciones
Indicadores

DSL - DEMA MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
954
Ranking:
(17)
Publicado:
Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD.

En esta versión se utiliza:

  • para el cálculo del MACD se usa la DEMA (media móvil exponencial doble) en vez de la EMA.
  • la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de una línea, se usan dos. De esta manera, se introducen los niveles y líneas adicionales. En comparación con la versión clásica del indicador, él evita mejor las señales falsas, y puede usarse en la detección de las reversas a corto plazo.

En combinación, se obtienen los resultados más rápidos en comparación con el uso de MACD habitual que se calcula por la EMA.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20018

