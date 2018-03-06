Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DSL - DEMA MACD - indicador para MetaTrader 5
Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD.
En esta versión se utiliza:
- para el cálculo del MACD se usa la DEMA (media móvil exponencial doble) en vez de la EMA.
- la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de una línea, se usan dos. De esta manera, se introducen los niveles y líneas adicionales. En comparación con la versión clásica del indicador, él evita mejor las señales falsas, y puede usarse en la detección de las reversas a corto plazo.
En combinación, se obtienen los resultados más rápidos en comparación con el uso de MACD habitual que se calcula por la EMA.
Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado. Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.MACD EA
Se usan tres indicadores iMA (Moving Average, MA) y un iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Es una variación del indicador útil y bien conocido MACD, en el que en vez de la EMA se usa la TEMA (media móvil exponencial triple) para el cálculo. Además, en el indicador se usa la DSL (línea de señal discontinua), y en vez de usar una línea, se usan dos.UmnickTrader
Implementación del Asesor Experto adaptable UmnickTrade en MQL5.