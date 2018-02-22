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UmnickTrader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Victor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
MQL5-реализация адаптивного советника UmnickTrade.
Далее от автора идеи:
Общая Теория Торговли (ОТТ): Для извлечения прибыли, следует торговать собственную функцию, синхронизируя ее с рынком.
В приложенном советнике демонстрируются простейшие принципы использования ОТТ и адаптации к рынку. При создании адаптивных алгоритмов торговли использовалась технология Цифрового Мозга (ЦМ), компоненты которой защищены 2-мя патентами РФ: №2257611 и №2295763.
Оптимизируемый параметр всего один: StopBase.
Все позиции открываются по рынку. Закрытие только по лимит и стоп.
Результат теста на EURUSD,M30 c 2017.06.09 по 2018.02.10:
Советник по тридцати популярным свечным паттернам.Chaos zone
Комбинация двух индикаторов Билла Уильямса: Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.
Советник на основе динамической скользящей средней.Sar_HTF
Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде.