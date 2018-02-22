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UmnickTrader - эксперт для MetaTrader 5

VictorArt | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2190
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Victor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

MQL5-реализация адаптивного советника UmnickTrade.

Далее от автора идеи:

Общая Теория Торговли (ОТТ): Для извлечения прибыли, следует торговать собственную функцию, синхронизируя ее с рынком.

В приложенном советнике демонстрируются простейшие принципы использования ОТТ и адаптации к рынку. При создании адаптивных алгоритмов торговли использовалась технология Цифрового Мозга (ЦМ), компоненты которой защищены 2-мя патентами РФ: №2257611 и №2295763.

Оптимизируемый параметр всего один: StopBase.

Все позиции открываются по рынку. Закрытие только по лимит и стоп.

Результат теста на EURUSD,M30 c 2017.06.09 по 2018.02.10:

UmnickTrader

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Советник по тридцати популярным свечным паттернам.

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