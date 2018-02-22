UmnickTrader

Автор идеи - Victor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

MQL5-реализация адаптивного советника UmnickTrade.

Далее от автора идеи:

Общая Теория Торговли (ОТТ): Для извлечения прибыли, следует торговать собственную функцию, синхронизируя ее с рынком.

В приложенном советнике демонстрируются простейшие принципы использования ОТТ и адаптации к рынку. При создании адаптивных алгоритмов торговли использовалась технология Цифрового Мозга (ЦМ), компоненты которой защищены 2-мя патентами РФ: №2257611 и №2295763.

Оптимизируемый параметр всего один: StopBase.

Все позиции открываются по рынку. Закрытие только по лимит и стоп.