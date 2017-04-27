El asesor "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" se genera con la ayuda del Wizard MQL5, usando como base las señales del oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) y las señales del indicador de tendencia "Parabolic SAR".

El asesor funciona solo en el momento de aparición de una nueva barra:











input string Expert_Title = "MQL5 Wizard MACD" ;

ulong Expert_MagicNumber = 756 ;

bool Expert_EveryTick = false ;

Parámetros de entrada:

Variable Valor Nota Signal threshold value to open [0...100] 20 Valor umbral para la apertura . Puede tomar valores de "0" a "100" Signal threshold value to close [0...100] 100 Valor umbral para el cierre . Puede tomar valores de "0" a "100" Price level to execute a deal 0.0 Margen con respecto al precio actual. Con "0" abrimos con el precio actual, con "-хх", se colocarán órdenes pendientes Stop, con "+хх" se colocarán órdenes pendientes Limit. Stop Loss level (in points) 50.0 Nivel de precios para Stop Loss Take Profit level (in points) 115.0 Nivel de precios para Take Profit Expiration of pending orders (in bars) 5 Tiempo de vida útil de una orden pendiente (en barras) MACD Period of fast EMA 12 MACD - periodo de la EMA rápida MACD Period of slow EMA 24 MACD - periodo de la EMA lenta MACD Period of averaging of difference 9 MACD - periodo del indicador de media móvil MACD MACD Prices series PRICE_CLOSE MACD - tipo de precio MACD Weight [0...1.0] 0.9 Peso de las señales del indicador MACD Parabolic SAR Speed increment 0.02 Parabolic SAR - salto de cambio de precio - coeficiente de aceleración Parabolic SAR Maximum rate 0.2 Parabolic SAR - salto máximo Parabolic SAR Weight [0...1.0] 0.1 Peso de las señales del indicador Parabolic SAR



Resultados de la simulación con EURUSD, M15, desde el 2016.01.10 al 2017.01.11, depósito inicial 30000: