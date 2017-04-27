Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR - Asesor Experto para MetaTrader 5
1705
El asesor "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" se genera con la ayuda del Wizard MQL5, usando como base las señales del oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) y las señales del indicador de tendencia "Parabolic SAR".
El asesor funciona solo en el momento de aparición de una nueva barra:
//| Inputs |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
Parámetros de entrada:
|Variable
|Valor
|Nota
|Signal threshold value to open [0...100]
|20
|Valor umbral para la apertura. Puede tomar valores de "0" a "100"
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|Valor umbral para el cierre. Puede tomar valores de "0" a "100"
|Price level to execute a deal
|0.0
|Margen con respecto al precio actual. Con "0" abrimos con el precio actual, con "-хх", se colocarán órdenes pendientes Stop, con "+хх" se colocarán órdenes pendientes Limit.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Nivel de precios para Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|115.0
|Nivel de precios para Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|5
|Tiempo de vida útil de una orden pendiente (en barras)
|MACD Period of fast EMA
|12
|MACD - periodo de la EMA rápida
|MACD Period of slow EMA
|24
|MACD - periodo de la EMA lenta
|MACD Period of averaging of difference
|9
|MACD - periodo del indicador de media móvil MACD
|MACD Prices series
|PRICE_CLOSE
|MACD - tipo de precio
|MACD Weight [0...1.0]
|0.9
|Peso de las señales del indicador MACD
|Parabolic SAR Speed increment
|0.02
|Parabolic SAR - salto de cambio de precio - coeficiente de aceleración
|Parabolic SAR Maximum rate
|0.2
|Parabolic SAR - salto máximo
|Parabolic SAR Weight [0...1.0]
|0.1
|Peso de las señales del indicador Parabolic SAR
Resultados de la simulación con EURUSD, M15, desde el 2016.01.10 al 2017.01.11, depósito inicial 30000:
