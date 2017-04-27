CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1705
Ranking:
(19)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El asesor "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" se genera con la ayuda del Wizard MQL5, usando como base las señales del oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) y las señales del indicador de tendencia "Parabolic SAR".

El asesor funciona solo en el momento de aparición de una nueva barra:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string             Expert_Title            ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber      =756;                //
bool                     Expert_EveryTick        =false;  

Parámetros de entrada:

VariableValorNota
Signal threshold value to open [0...100]20Valor umbral para la apertura. Puede tomar valores de "0" a "100"
Signal threshold value to close [0...100]100Valor umbral para el cierre. Puede tomar valores de "0" a "100"
Price level to execute a deal0.0Margen con respecto al precio actual. Con "0" abrimos con el precio actual, con "-хх", se colocarán órdenes pendientes Stop, con "+хх" se colocarán órdenes pendientes Limit.
Stop Loss level (in points)50.0Nivel de precios para Stop Loss
Take Profit level (in points)115.0Nivel de precios para Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 5Tiempo de vida útil de una orden pendiente (en barras)
MACD Period of fast EMA12MACD - periodo de la EMA rápida
MACD Period of slow EMA 24MACD - periodo de la EMA lenta
MACD Period of averaging of difference9MACD - periodo del indicador de media móvil MACD
MACD Prices seriesPRICE_CLOSEMACD - tipo de precio
MACD Weight [0...1.0]0.9Peso de las señales del indicador MACD
Parabolic SAR Speed increment0.02Parabolic SAR - salto de cambio de precio - coeficiente de aceleración 
Parabolic SAR Maximum rate0.2Parabolic SAR - salto máximo
Parabolic SAR Weight [0...1.0]0.1Peso de las señales del indicador Parabolic SAR 


Resultados de la simulación con EURUSD, M15, desde el 2016.01.10 al 2017.01.11, depósito inicial 30000:

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR tester 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17357

up3x1 up3x1

Tres iMA en el periodo actual.

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Dos indicadores iMA con periodos rigurosos de 3 y 7 y un indicador iRSI con un periodo riguroso de 2.

Robot_MACD Robot_MACD

Asesor según el indicador MACD

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

Indicador XMA-XN con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.