El asesor se genera con la ayuda del Wizard MQL5, usando como base las señales del oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) y el indicador de tendencia "Parabolic SAR".

Indicador XMA-XN con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

SnakeInBorders calcula el corredor del mercado filtrado, limitado por los dos bordes BorderTop[] y BorderBot[], y Mart[] de señal.