Asesores Expertos

Robot_MACD - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1569
(23)
Robot_MACD.mq5 (15.68 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor de la idea — Iurii Tokmanautor del código mq5 — barabashkakvn.    

Asesor según el indicador MACD.

Ejemplo de apertura de una posición SELL:

Robot_MACD Sell

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17359

