Experts

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Expert Advisor "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e os sinais do indicador de tendência "SAR parabólico."

O Expert Advisor funciona apenas no momento em que uma nova barra surge:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string             Expert_Title            ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber      =756;                //
bool                     Expert_EveryTick        =false;  

Parâmetros de entrada:

VariávelValorObservação
Signal threshold value to open [0...100]20O valor limite para abertura. Pode tomar os valores de "0" a "100"
Signal threshold value to close [0...100]100O valor limite para fechamento. Pode tomar os valores de "0" a "100"
Price level to execute a deal0.0Recuo a partir do preço atual. Ao ter "0", abrimos de acordo com o preço atual, ao ter "-xx", serão colocadas ordens Stop, ao ter "+xx", serão colocadas ordens pendentes Limit.
Stop Loss level (in points)50.0Nível de preços para Stop Loss
Take Profit level (in points)115.0Nível de preços para Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 5Tempo de vida da ordem pendente (em barras)
MACD Period of fast EMA12MACD - período da EMA rápida
MACD Period of slow EMA 24MACD - período da EMA lenta
MACD Period of averaging of difference9MACD - período da média móvel do indicador MACD
MACD Prices seriesPRICE_CLOSEMACD - tipo de preço
MACD Weight [0...1.0]0.9Peso dos sinais dos indicadores MACD
Parabolic SAR Speed increment0.02Parabolic SAR - incremento de alteração do preço - fator de aceleração 
Parabolic SAR Maximum rate0.2Parabolic SAR - incremento máximo
Parabolic SAR Weight [0...1.0]0.1Peso dos sinais do indicador Parabolic SAR 


Resultados de teste em EURUSD, M15, de 2016.01.10 a 2017.01.11, depósito inicial 30 000:

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR tester 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17357

