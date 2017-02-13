Participe de nossa página de fãs
Expert Advisor "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e os sinais do indicador de tendência "SAR parabólico."
O Expert Advisor funciona apenas no momento em que uma nova barra surge:
//| Inputs |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
Parâmetros de entrada:
|Variável
|Valor
|Observação
|Signal threshold value to open [0...100]
|20
|O valor limite para abertura. Pode tomar os valores de "0" a "100"
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|O valor limite para fechamento. Pode tomar os valores de "0" a "100"
|Price level to execute a deal
|0.0
|Recuo a partir do preço atual. Ao ter "0", abrimos de acordo com o preço atual, ao ter "-xx", serão colocadas ordens Stop, ao ter "+xx", serão colocadas ordens pendentes Limit.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Nível de preços para Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|115.0
|Nível de preços para Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|5
|Tempo de vida da ordem pendente (em barras)
|MACD Period of fast EMA
|12
|MACD - período da EMA rápida
|MACD Period of slow EMA
|24
|MACD - período da EMA lenta
|MACD Period of averaging of difference
|9
|MACD - período da média móvel do indicador MACD
|MACD Prices series
|PRICE_CLOSE
|MACD - tipo de preço
|MACD Weight [0...1.0]
|0.9
|Peso dos sinais dos indicadores MACD
|Parabolic SAR Speed increment
|0.02
|Parabolic SAR - incremento de alteração do preço - fator de aceleração
|Parabolic SAR Maximum rate
|0.2
|Parabolic SAR - incremento máximo
|Parabolic SAR Weight [0...1.0]
|0.1
|Peso dos sinais do indicador Parabolic SAR
Resultados de teste em EURUSD, M15, de 2016.01.10 a 2017.01.11, depósito inicial 30 000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17357
