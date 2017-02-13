Expert Advisor "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e os sinais do indicador de tendência "SAR parabólico."

input string Expert_Title = "MQL5 Wizard MACD" ;

ulong Expert_MagicNumber = 756 ;

bool Expert_EveryTick = false ;

Parâmetros de entrada:

Variável Valor Observação Signal threshold value to open [0...100] 20 O valor limite para abertura . Pode tomar os valores de "0" a "100" Signal threshold value to close [0...100] 100 O valor limite para fechamento . Pode tomar os valores de "0" a "100" Price level to execute a deal 0.0 Recuo a partir do preço atual. Ao ter "0", abrimos de acordo com o preço atual, ao ter "-xx", serão colocadas ordens Stop, ao ter "+xx", serão colocadas ordens pendentes Limit. Stop Loss level (in points) 50.0 Nível de preços para Stop Loss Take Profit level (in points) 115.0 Nível de preços para Take Profit Expiration of pending orders (in bars) 5 Tempo de vida da ordem pendente (em barras) MACD Period of fast EMA 12 MACD - período da EMA rápida MACD Period of slow EMA 24 MACD - período da EMA lenta MACD Period of averaging of difference 9 MACD - período da média móvel do indicador MACD MACD Prices series PRICE_CLOSE MACD - tipo de preço MACD Weight [0...1.0] 0.9 Peso dos sinais dos indicadores MACD Parabolic SAR Speed increment 0.02 Parabolic SAR - incremento de alteração do preço - fator de aceleração Parabolic SAR Maximum rate 0.2 Parabolic SAR - incremento máximo Parabolic SAR Weight [0...1.0] 0.1 Peso dos sinais do indicador Parabolic SAR



Resultados de teste em EURUSD, M15, de 2016.01.10 a 2017.01.11, depósito inicial 30 000: