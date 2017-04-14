無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MQL5ウィザードMACDパラボリックSAR - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1451
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MQL5ウィザードMACDパラボリックSARエキスパートアドバイザーは、MQL5ウィザードを使用してMACD （Moving Average Convergence/Divergence、移動平均収束/発散）シグナルとパラボリックSARトレンド指標に基づいて作成されました 。
このエキスパートアドバイザーは新しいバーが出現した瞬間のみに動作します。
//+------------------------------------------------------------------+
//| 入力 |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- エキスパートの入力
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // 文書名
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
//| 入力 |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- エキスパートの入力
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // 文書名
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
入力パラメータ：
|変数
|値
|免責条項
|オープンシグナル閾値[0 ... 100]
|20
|ポジションを開くための閾値。有効値は "0"から "100"までです。
|決済シグナル閾値[0 ... 100]
|100
|ポジションを決済するための閾値。有効値は "0"から "100"までです。
|約定のための価格
|0.0
|現在価格からの距離。"0"の場合は、現在価格で開き、"-xx"の場合は逆指値注文、"+xx"の場合は指値注文が出されます。
|決済逆指値（ポイント単位）
|50.0
|決済逆指値
|決済指値（ポイント単位）
|115.0
|決済指値
|未決注文の満了日時（バー単位）
|5
|未決注文の有効期限（バー単位）
|高速EMAのMACD期間
|12
|MACD - 高速EMA期間
|低速EMAのMACD期間
|24
|MACD - 低速EMA期間
|MACD差の平均を求める期間
|9
|MACD - MACD指標の移動平均期間
|MACD価格列
|PRICE_CLOSE
|MACD - 計算に使われる価格の種類
|MACDの重み [0...1.0]
|0.9
|MACDシグナルの重み
|パラボリックSAR速度増分
|0.02
|パラボリックSAR - 価格変更ステップ - 加速係数
|パラボリックSAR 最大レート
|0.2
|パラボリックSAR - 最大ステップ
|パラボリックSAR重み [0...1.0]
|0.1
|Parabolic SAR シグナルの重み
EURUSD、M15のテスト結果（2016.01.10から2017.01.11、初期入金30,000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17357
up3x1
現在の期間でのiMA。True Scalper Profit Lock
ハードコーディングされた周期3,7のiMA指標2つと、周期2のiRSI指標2つ。
Robot_MACD
MACD based Expert AdvisorXMA-XN_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA-XN指標です。