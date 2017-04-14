コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MQL5ウィザードMACDパラボリックSAR - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1451
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MQL5ウィザードMACDパラボリックSARエキスパートアドバイザーは、MQL5ウィザードを使用してMACD （Moving Average Convergence/Divergence、移動平均収束/発散）シグナルとパラボリックSARトレンド指標に基づいて作成されました 。

このエキスパートアドバイザーは新しいバーが出現した瞬間のみに動作します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 入力                                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- エキスパートの入力
input string             Expert_Title            ="MQL5 Wizard MACD"; // 文書名
ulong                    Expert_MagicNumber      =756;                //
bool                     Expert_EveryTick        =false;  

入力パラメータ

変数免責条項
オープンシグナル閾値[0 ... 100]20ポジションを開くための閾値。有効値は "0"から "100"までです。
決済シグナル閾値[0 ... 100]100ポジションを決済するための閾値。有効値は "0"から "100"までです。
約定のための価格0.0現在価格からの距離。"0"の場合は、現在価格で開き、"-xx"の場合は逆指値注文、"+xx"の場合は指値注文が出されます。
決済逆指値（ポイント単位）50.0決済逆指値
決済指値（ポイント単位）115.0決済指値
未決注文の満了日時（バー単位） 5未決注文の有効期限（バー単位）
高速EMAのMACD期間12MACD - 高速EMA期間
低速EMAのMACD期間 24MACD - 低速EMA期間
MACD差の平均を求める期間9MACD - MACD指標の移動平均期間
MACD価格列PRICE_CLOSEMACD - 計算に使われる価格の種類
MACDの重み [0...1.0]0.9MACDシグナルの重み
パラボリックSAR速度増分0.02パラボリックSAR - 価格変更ステップ - 加速係数 
パラボリックSAR 最大レート0.2パラボリックSAR - 最大ステップ
パラボリックSAR重み [0...1.0]0.1Parabolic SAR シグナルの重み 


EURUSD、M15のテスト結果（2016.01.10から2017.01.11、初期入金30,000：

MQL5ウィザードMACDパラボリックSARテスター 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17357

