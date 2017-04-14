オープンシグナル閾値[0 ... 100] 20 ポジションを 開く ための閾値。有効値は "0"から "100"までです。

決済シグナル閾値[0 ... 100] 100 ポジションを 決済する ための閾値。有効値は "0"から "100"までです。

約定のための価格 0.0 現在価格からの距離。"0"の場合は、現在価格で開き、"-xx"の場合は逆指値注文、"+xx"の場合は指値注文が出されます。

決済逆指値（ポイント単位） 50.0 決済逆指値

決済指値（ポイント単位） 115.0 決済指値

未決注文の満了日時（バー単位） 5 未決注文の有効期限（バー単位）

高速EMAのMACD期間 12 MACD - 高速EMA期間

低速EMAのMACD期間 24 MACD - 低速EMA期間

MACD差の平均を求める期間 9 MACD - MACD指標の移動平均期間

MACD価格列 PRICE_CLOSE MACD - 計算に使われる価格の種類

MACDの重み [0...1.0] 0.9 MACDシグナルの重み

パラボリックSAR速度増分 0.02 パラボリックSAR - 価格変更ステップ - 加速係数

パラボリックSAR 最大レート 0.2 パラボリックSAR - 最大ステップ