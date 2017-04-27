Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA-XN_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador XMA-XN con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador del repetidor XMA-XN_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original XMA-XN.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
¡Después de la compilación, el archivo del indicador XMA-XN_HTF.ex5 contendrá el indicador XMA-XN.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador XMA-XN en el archivo ejecutable.
A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5
En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);
De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.
Fig. 1. Indicador XMA-XN_HTF
