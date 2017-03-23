代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
MACD (移动均线收敛/发散) 信号和 抛物线 SAR 趋势指标基础上, 使用 MQL5 向导 创建的智能交易系统。

智能交易系统仅在 新柱线出现的时刻 工作:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 输入                                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 交易系统的输入
input string             Expert_Title            ="MQL5 Wizard MACD"; // 文档名
ulong                    Expert_MagicNumber      =756;                //
bool                     Expert_EveryTick        =false;  

输入参数:

变量数值免责声明
开仓信号阀值 [0...100]20开仓 的信号阀值有效数值从 "0" 到 "100"
平仓信号阀值 [0...100]100平仓 的信号阀值。有效数值从 "0" 到 "100"
执行交易的价位0.0与当前价格的距离。若为 "0" - 当前价位开仓, 若为 "-xx" - 放置突破挂单, 若为 "+xx" - 放置回调挂单。
止损位 (点数为单位)50.0止损的价位
止盈位 (点数为单位)115.0止盈价位
挂单过期 (柱线) 5挂单生命期 (柱线)
MACD 的快速 EMA 周期12MACD - 快速 EMA 周期
MACD 的慢速 EMA 周期 24MACD - 慢速 EMA 周期
MACD 的差值均化周期9MACD - MACD 指标的均线周期
MACD 价格序列PRICE_CLOSEMACD - 用于计算的价格类型
MACD 权重 [0...1.0]0.9MACD 信号线权重
抛物线 SAR 速度增量0.02抛物线 SAR - 价格变化步长 - 加速因子 
抛物线 SAR 最大速率0.2抛物线 SAR - 最小步长
抛物线 SAR 权重 [0...1.0]0.1抛物线 SAR 信号线的权重 


测试结果 EURUSD M15, 自 2016.01.10 到 2017.01.11, 初始本金 - 30,000:

MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR 测试 

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17357

