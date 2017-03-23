请观看如何免费下载自动交易
MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR - MetaTrader 5EA
在 MACD (移动均线收敛/发散) 信号和 抛物线 SAR 趋势指标基础上, 使用 MQL5 向导 创建的智能交易系统。
智能交易系统仅在 新柱线出现的时刻 工作:
//+------------------------------------------------------------------+
//| 输入 |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 交易系统的输入
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // 文档名
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
输入参数:
|变量
|数值
|免责声明
|开仓信号阀值 [0...100]
|20
|开仓 的信号阀值有效数值从 "0" 到 "100"
|平仓信号阀值 [0...100]
|100
|平仓 的信号阀值。有效数值从 "0" 到 "100"
|执行交易的价位
|0.0
|与当前价格的距离。若为 "0" - 当前价位开仓, 若为 "-xx" - 放置突破挂单, 若为 "+xx" - 放置回调挂单。
|止损位 (点数为单位)
|50.0
|止损的价位
|止盈位 (点数为单位)
|115.0
|止盈价位
|挂单过期 (柱线)
|5
|挂单生命期 (柱线)
|MACD 的快速 EMA 周期
|12
|MACD - 快速 EMA 周期
|MACD 的慢速 EMA 周期
|24
|MACD - 慢速 EMA 周期
|MACD 的差值均化周期
|9
|MACD - MACD 指标的均线周期
|MACD 价格序列
|PRICE_CLOSE
|MACD - 用于计算的价格类型
|MACD 权重 [0...1.0]
|0.9
|MACD 信号线权重
|抛物线 SAR 速度增量
|0.02
|抛物线 SAR - 价格变化步长 - 加速因子
|抛物线 SAR 最大速率
|0.2
|抛物线 SAR - 最小步长
|抛物线 SAR 权重 [0...1.0]
|0.1
|抛物线 SAR 信号线的权重
测试结果 EURUSD M15, 自 2016.01.10 到 2017.01.11, 初始本金 - 30,000:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17357
up3x1
当前周期上的 iMAs。Bull vs Medved
智能交易系统基于简单的蜡烛组合制订交易决策。它设计用于 H4 周期。
Robot_MACD
MACD 基础上的智能交易系统XMA-XN_HTF
指标 XMA-XN 在输入参数中有时间帧选项。