CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

up3x1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

izhutov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
740
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
up3x1.mq5 (35.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — PPPautor del código mq5 — barabashkakvn.   

Tres iMA en el periodo actual. 

 up3x1 test

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17352

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Dos indicadores iMA con periodos rigurosos de 3 y 7 y un indicador iRSI con un periodo riguroso de 2.

Bull vs Medved Bull vs Medved

El asesor toma decisiones comerciales usando sencillas combinaciones de velas. Diseñado para funcionar en el periodo H4.

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR

El asesor se genera con la ayuda del Wizard MQL5, usando como base las señales del oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) y el indicador de tendencia "Parabolic SAR".

Robot_MACD Robot_MACD

Asesor según el indicador MACD