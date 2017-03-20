Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der EA wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt, auf Grund von den Signalen Oszillators MACD(Moving Average Convergence/Divergence) und des Tends-Indikators "Parabolic SAR".
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
Eingangsparameter:
|Variable
|Wert
|BemerkungПримечание
|Signal threshold value to open [0...100]
|20
|der Schwellenwert für die Eröffnung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|der Schwellenwert für die Schließung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
|Price level to execute a deal
|0.0
|Der Einzug vom laufenden Preis. Bei "0" - wir treten nach dem laufenden Preis ein, bei "-хх" werden Pending Stop Order gesetzt, bei "+хх" werden Pending Limit Order gesetzt.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Die Ebene der Preise für Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|115.0
|Die Ebene der Preise für Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|5
|Die Lebenszeit des Pending Orders (in Bars)
|MACD Period of fast EMA
|12
|MACD - die Periode des schnellen EMAs
|MACD Period of slow EMA
|24
|MACD - die Periode des langsamen EMAs
|MACD Period of averaging of difference
|9
|MACD - die Periode des gleitenden Mittelwerts MACD
|MACD Prices series
|PRICE_CLOSE
|MACD - Der Typ des Preises
|MACD Weight [0...1.0]
|0.9
|Das Gewicht der Signale des Indikators MACD
|Parabolic SAR Speed increment
|0.02
|Parabolic SAR - der Schritt der Preisschwankungen - Koeffizient der Beschleunigung
|Parabolic SAR Maximum rate
|0.2
|Parabolic SAR - der maximale Schritt
|Parabolic SAR Weight [0...1.0]
|0.1
|Das Gewicht der Signale des Indikators Parabolic SAR
Die Testergebnisse am EURUSD,M15 von 2016.01.10 bis 2017.01.11, das Anfangsdeposit 30000:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17357
