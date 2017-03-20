CodeBaseKategorien
Expert Advisors

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Der EA wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt, auf Grund von den Signalen Oszillators MACD(Moving Average Convergence/Divergence) und des Tends-Indikators "Parabolic SAR".

Советник работает только в момент рождения нового бара:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string             Expert_Title            ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber      =756;                //
bool                     Expert_EveryTick        =false;  

Eingangsparameter:

VariableWertBemerkungПримечание
Signal threshold value to open [0...100]20der Schwellenwert für die Eröffnung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
Signal threshold value to close [0...100]100der Schwellenwert für die Schließung. Man kann die Werte von "0" bis "100"übernehmen
Price level to execute a deal0.0Der Einzug vom laufenden Preis. Bei "0" - wir treten nach dem laufenden Preis ein, bei "-хх" werden Pending Stop Order gesetzt, bei "+хх" werden Pending Limit Order gesetzt.
Stop Loss level (in points)50.0Die Ebene der Preise für Stop Loss
Take Profit level (in points)115.0Die Ebene der Preise für Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 5Die Lebenszeit des Pending Orders (in Bars)
MACD Period of fast EMA12MACD - die Periode des schnellen EMAs
MACD Period of slow EMA 24MACD - die Periode des langsamen EMAs
MACD Period of averaging of difference9MACD - die Periode des gleitenden Mittelwerts MACD
MACD Prices seriesPRICE_CLOSEMACD - Der Typ des Preises
MACD Weight [0...1.0]0.9Das Gewicht der Signale des Indikators MACD
Parabolic SAR Speed increment0.02Parabolic SAR - der Schritt der Preisschwankungen - Koeffizient der Beschleunigung  
Parabolic SAR Maximum rate0.2Parabolic SAR - der maximale Schritt
Parabolic SAR Weight [0...1.0]0.1Das Gewicht der Signale des Indikators Parabolic SAR 


Die Testergebnisse am EURUSD,M15 von 2016.01.10 bis 2017.01.11, das Anfangsdeposit 30000:

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR tester 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17357

