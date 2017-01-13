Signal threshold value to open [0...100] 20 Пороговое значение для открытия . Может принимать значения от "0" до "100"

Signal threshold value to close [0...100] 100 Пороговое значение для закрытия . Может принимать значения от "0" до "100"

Price level to execute a deal 0.0 Отступ от текущей цены. При "0" - открываемся по текущей цене, при "-хх" будут выставляться отложенные Stop ордера, при "+хх" будут выставляться отложенные Limit ордера.

Stop Loss level (in points) 50.0 Уровень цен для Stop Loss

Take Profit level (in points) 115.0 Уровень цен для Take Profit

Expiration of pending orders (in bars) 5 Время жизни отложенного ордера (в барах)

MACD Period of fast EMA 12 MACD - период быстрой EMA

MACD Period of slow EMA 24 MACD - период медленной EMA

MACD Period of averaging of difference 9 MACD - период скользящего среднего индикатора MACD

MACD Prices series PRICE_CLOSE MACD - тип цены

MACD Weight [0...1.0] 0.9 Вес сигналов индикатора MACD

Parabolic SAR Speed increment 0.02 Parabolic SAR - шаг изменения цены - коэффициент ускорения

Parabolic SAR Maximum rate 0.2 Parabolic SAR - максимальный шаг