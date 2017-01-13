CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4586
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и сигналов трендового индикатора "Parabolic SAR".

Советник работает только в момент рождения нового бара:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string             Expert_Title            ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber      =756;                //
bool                     Expert_EveryTick        =false;  

Входные параметры:

ПеременнаяЗначениеПримечание
Signal threshold value to open [0...100]20Пороговое значение для открытия. Может принимать значения от "0" до "100"
Signal threshold value to close [0...100]100Пороговое значение для закрытия. Может принимать значения от "0" до "100"
Price level to execute a deal0.0Отступ от текущей цены. При "0" - открываемся по текущей цене, при "-хх" будут выставляться отложенные Stop ордера, при "+хх" будут выставляться отложенные Limit ордера.
Stop Loss level (in points)50.0Уровень цен для Stop Loss
Take Profit level (in points)115.0Уровень цен для Take Profit
Expiration of pending orders (in bars) 5Время жизни отложенного ордера (в барах)
MACD Period of fast EMA12MACD - период быстрой EMA
MACD Period of slow EMA 24MACD - период медленной EMA
MACD Period of averaging of difference9MACD - период скользящего среднего индикатора MACD
MACD Prices seriesPRICE_CLOSEMACD - тип цены
MACD Weight [0...1.0]0.9Вес сигналов индикатора MACD
Parabolic SAR Speed increment0.02Parabolic SAR - шаг изменения цены - коэффициент ускорения 
Parabolic SAR Maximum rate0.2Parabolic SAR - максимальный шаг
Parabolic SAR Weight [0...1.0]0.1Вес сигналов индикатора Parabolic SAR 


Результаты тестирования на EURUSD,M15 c 2016.01.10 по 2017.01.11, начальный депозит 30000:

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR tester 

 

Robot_MACD Robot_MACD

Советник по индикатору MACD

Bull vs Medved Bull vs Medved

Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек. Рассчитан на работу на периоде H4.

up3x1 up3x1

Три iMA на текущем периоде.

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Два индикатора iMA c жёстко заданными периодами 3 и 7 и один индикатор iRSI с жёстко заданным периодом 2.