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MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR - эксперт для MetaTrader 5
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Советник "MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR" сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и сигналов трендового индикатора "Parabolic SAR".
Советник работает только в момент рождения нового бара:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
//| Inputs |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string Expert_Title ="MQL5 Wizard MACD"; // Document name
ulong Expert_MagicNumber =756; //
bool Expert_EveryTick =false;
Входные параметры:
|Переменная
|Значение
|Примечание
|Signal threshold value to open [0...100]
|20
|Пороговое значение для открытия. Может принимать значения от "0" до "100"
|Signal threshold value to close [0...100]
|100
|Пороговое значение для закрытия. Может принимать значения от "0" до "100"
|Price level to execute a deal
|0.0
|Отступ от текущей цены. При "0" - открываемся по текущей цене, при "-хх" будут выставляться отложенные Stop ордера, при "+хх" будут выставляться отложенные Limit ордера.
|Stop Loss level (in points)
|50.0
|Уровень цен для Stop Loss
|Take Profit level (in points)
|115.0
|Уровень цен для Take Profit
|Expiration of pending orders (in bars)
|5
|Время жизни отложенного ордера (в барах)
|MACD Period of fast EMA
|12
|MACD - период быстрой EMA
|MACD Period of slow EMA
|24
|MACD - период медленной EMA
|MACD Period of averaging of difference
|9
|MACD - период скользящего среднего индикатора MACD
|MACD Prices series
|PRICE_CLOSE
|MACD - тип цены
|MACD Weight [0...1.0]
|0.9
|Вес сигналов индикатора MACD
|Parabolic SAR Speed increment
|0.02
|Parabolic SAR - шаг изменения цены - коэффициент ускорения
|Parabolic SAR Maximum rate
|0.2
|Parabolic SAR - максимальный шаг
|Parabolic SAR Weight [0...1.0]
|0.1
|Вес сигналов индикатора Parabolic SAR
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