Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SignalTable - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1083
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Antonuk Oleg
Descripcion:
El indicador original que muesta señales de compra y venta de tres indicadores (iSAR, iWPR и iMA) en nueve timeframes.
El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 10.06.2008.
Figura 1. Indicador SignalTable
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1711
El indicador predice los posibles puntos de vueltaTriggerlines Shift Modificado
Un simple indicador de tendencia en forma de una nube coloreada
El indicador pinta parte de la barra en función de la dirección de la velaMedia Móvil Adaptativa TF
Esta variante de media móvil simple sobre el precio de cierre se adapta automáticamente al período del gráfico, mostrando el valor promedio del precio para cada uno de los 21 rangos proporcionados en MT5. Compara el precio actual con el valor promedio durante el período seleccionado.