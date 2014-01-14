CodeBaseSecciones
SignalTable - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.12 KB) ver
signaltable.mq5 (13.79 KB) ver
Autor real:

Antonuk Oleg

Descripcion:

El indicador original que muesta señales de compra y venta de tres indicadores (iSAR, iWPR и iMA) en nueve timeframes.

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 10.06.2008.

Figura 1. Indicador SignalTable

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1711

