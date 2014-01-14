CodeBaseSeções
SignalTable - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2085
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.12 KB) visualização
signaltable.mq5 (13.79 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Antonuk Oleg

Indicador original que exibe os sinais de compra e venda de três indicadores (iSAR, iWPR e iMA) em nove períodos gráfico.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 10.06.2008.

Figura 1. Indicador SignalTable

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1711

