SignalTable - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Antonuk Oleg
Indicador original que exibe os sinais de compra e venda de três indicadores (iSAR, iWPR e iMA) em nove períodos gráfico.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 10.06.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1711
