Autor real:

Antonuk Oleg

Indicador original que exibe os sinais de compra e venda de três indicadores (iSAR, iWPR e iMA) em nove períodos gráfico.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 10.06.2008.

Figura 1. Indicador SignalTable