Cualquier cambio de marco temporal viene acompañado de un recálculo automático del período MA. Si el trader abre un gráfico MN1, el indicador establece automáticamente el periodo MA a 12 para comparar el precio actual con su valor medio durante un año basado en el recuento de los períodos (barras) del año. Si el trader abre un gráfico semanal, la línea de la media móvil simple se ajusta automáticamente al período 52, que es igual a la cantidad de barras semanales que tiene un año.



Al abrir un gráfico diario, la línea MA se recalcula en base al número de días de negociación (velas mostradas) de un mes con las cinco o seis velas diarias. Todos los períodos inferiores a un día, y hasta 1 hora, se vuelven a recalcular con respecto a la semana; y los períodos de menos de una hora se recalculan en relación a las barras diarias que se muestran en el gráfico. Ejemplo de cálculo SMA para un gráfico de 5 minutos. Un periodo de negociación diario en gráficos de pares de divisas se compone de 1.440 minutos. Por lo tanto, 1440 minutos / 5 minutos = periodo MA 288. Una sesión CFD dura 6 horas. 6 * 60 = 360 / 5 = 72 – periodo MA. Si la sesión dura 8 horas, el cálculo sería 8 * 60 = 480 / 5 = 96 periodo MA.

Con este indicador, el trader no tiene que seleccionar los periodos MA en distintos marcos de tiempo.

La interpretación del indicador es como sigue. Si el precio actual del marco temporal seleccionado está por encima del precio medio del instrumento financiero, hay que comprar; de otro modo, si el precio actual del marco temporal seleccionado está por debajo del precio medio, hay que vender.

Se ha observado que un buen punto de entrada al mercado es cuando el precio cruza por primera vez la línea MA y a continuación se vuelve a aproximar, y forma un patrón de inversión de vela, o una combinación hacia la dirección del movimiento principal en el marco temporal seleccionado. O cuando rompe un precio máximo (mínimo) después de que el precio cruce la MA adaptativa. El Stop Loss se establece en el extremo opuesto. Se trata de un indicador muy preciso, fácil de entender y utilizar.





