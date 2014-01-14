Autor original:

modificado por zIG

El indicador pinta parte de la barra en función de la dirección de la vela. Si la vela es ascendente, la barra se pinta de verde claro desde la apertura hasta el máximo. Si la vela es descendente, la barra es rosa desde la apertura hasta el mínimo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 07.06.2008.

Figura 1. Indicador prusax